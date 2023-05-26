Богословский Василий Петрович
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Богословский Василий Петрович
- Фамилия
- Богословский
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петрович
- Сословие
- духовенство
- Занятие
- священник, законоучитель в церковной-приходской школе
- Адрес
- Костромская губерния, Кинешемский уезд
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 12.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1878
Неизвестно