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Белецкий Владимир Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Белецкий Владимир Петрович
Фамилия
Белецкий
Имя
Владимир
Отчество
Петрович
Занятие
помощник податного инспектора Кинешемского у.
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 11.

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