Быков Яков Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыков Яков Дмитриевич

Быков Яков Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Быков Яков Дмитриевич
Фамилия
Быков
Имя
Яков
Отчество
Дмитриевич
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 8.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.