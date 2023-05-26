Анисимов Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимов Иван Семенович

Анисимов Иван Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Анисимов Иван Семенович
Фамилия
Анисимов
Имя
Иван
Отчество
Семенович
Занятие
помощник начальника ст.Вичуга
Адрес
Костромская губерния, Кинешемский уезд
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 5.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.