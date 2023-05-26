Папин Александр Васильевич
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Папин Александр Васильевич
- Фамилия
- Папин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Васильевич
- Сословие
- мещане
- Адрес
- Костромская губерния, Макарьев
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 82.
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