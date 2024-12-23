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Каравайцев Александр Артамонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Каравайцев Александр Артамонович
Фамилия
Каравайцев
Имя
Александр
Отчество
Артамонович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Матвеевская волость, Бабкино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 82.

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