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Великжанин Герасим Архипович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Великжанин Герасим Архипович
Фамилия
Великжанин
Имя
Герасим
Отчество
Архипович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вятская губерния, Котельничский уезд, Игуменская волость, Обуховское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 82.

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