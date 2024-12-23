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Щепинов Иван Герасимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Щепинов Иван Герасимович
Фамилия
Щепинов
Имя
Иван
Отчество
Герасимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Белышевская волость, Пирожиха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 81.

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