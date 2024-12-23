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Щелоков Поликарп Матвеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Щелоков Поликарп Матвеевич
Фамилия
Щелоков
Имя
Поликарп
Отчество
Матвеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Гаревая
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 81.

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