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Шехаванов Андрей

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шехаванов Андрей
Фамилия
Шехаванов
Имя
Андрей
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Успенско-Нейская волость, Кокушкино
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 80.

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