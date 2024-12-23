Шелутинский Павел Григорьевич
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Шелутинский Павел Григорьевич
- Фамилия
- Шелутинский
- Имя
- Павел
- Отчество
- Григорьевич
- Сословие
- духовенство
- Занятие
- священник Ухтубужская волость Кологривского у. Костромской губ., Богородицкой ц.
- Адрес
- Костромская губерния, Кологривский уезд, Ухтубужская волость, Ухтубуж
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 80.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1848
01.11.1912