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Шелутинский Павел Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шелутинский Павел Григорьевич
Фамилия
Шелутинский
Имя
Павел
Отчество
Григорьевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник Ухтубужская волость Кологривского у. Костромской губ., Богородицкой ц.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Ухтубужская волость, Ухтубуж
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 80.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1848
01.11.1912

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