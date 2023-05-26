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Ширяев Геннадий Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ширяев Геннадий Павлович
Фамилия
Ширяев
Имя
Геннадий
Отчество
Павлович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Погощенская волость Кологривского у. Костромской губ., Покровской ц.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Погощенская волость, Торино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 80.

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