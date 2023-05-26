Шешин Александр Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШешин Александр Арсеньевич

Шешин Александр Арсеньевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шешин Александр Арсеньевич
Фамилия
Шешин
Имя
Александр
Отчество
Арсеньевич
Сословие
мещане
Адрес
Костромская губерния, Макарьев
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 80.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.