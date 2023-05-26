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Шахов Иван Геннадиевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шахов Иван Геннадиевич
Фамилия
Шахов
Имя
Иван
Отчество
Геннадиевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Б. Куликово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 80.

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