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Шилов Макар Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шилов Макар Егорович
Фамилия
Шилов
Имя
Макар
Отчество
Егорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Дресвянка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 80.

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