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Шашихин Яков Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шашихин Яков Иванович
Фамилия
Шашихин
Имя
Яков
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Ефремовская волость, Евдокимово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 80.

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