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Шешин Иван Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шешин Иван Иванович
Фамилия
Шешин
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Сословие
мещане
Занятие
прожив. в д.М.Вочурово Николо-Мокровская волость земля в Ухтубужской и Николо-Мокровская волость Кологривского у. Костромской губ.
Адрес
Костромская губерния, Унжа
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 80.

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