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Шаблов Алексей Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шаблов Алексей Васильевич
Фамилия
Шаблов
Имя
Алексей
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Тодино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 79.

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