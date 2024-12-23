Шмотин Федор Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмотин Федор Матвеевич

Шмотин Федор Матвеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шмотин Федор Матвеевич
Фамилия
Шмотин
Имя
Федор
Отчество
Матвеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Халбужская волость, Леонтьево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 79.

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1838
Неизвестно
Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.