Шмотин Федор Матвеевич
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Шмотин Федор Матвеевич
- Фамилия
- Шмотин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Матвеевич
- Сословие
- крестьяне
- Адрес
- Костромская губерния, Кологривский уезд, Халбужская волость, Леонтьево
- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 79.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1838
Неизвестно