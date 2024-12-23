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Шмотин Ефим Матвеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шмотин Ефим Матвеевич
Фамилия
Шмотин
Имя
Ефим
Отчество
Матвеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Халбужская волость, Леонтьево
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 79.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1829
Неизвестно
Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

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