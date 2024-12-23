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Шулыхан Семен Ларионович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шулыхан Семен Ларионович
Фамилия
Шулыхан
Имя
Семен
Отчество
Ларионович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Баковская волость, Текун
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 79.

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