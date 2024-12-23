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Шмотин Николай Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шмотин Николай Федорович
Фамилия
Шмотин
Имя
Николай
Отчество
Федорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Халбужская волость, Леонтьево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 79.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно
Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

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