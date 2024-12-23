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Чесноков Дмитрий Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Чесноков Дмитрий Степанович
Фамилия
Чесноков
Имя
Дмитрий
Отчество
Степанович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Тедино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 79.

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