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Чиронов Андрей Квинтилианович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Чиронов Андрей Квинтилианович
Фамилия
Чиронов
Имя
Андрей
Отчество
Квинтилианович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Успенско-Нейская волость, Кокушкино
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 78.

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