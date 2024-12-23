Чесноков Егор Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧесноков Егор Акимович

Чесноков Егор Акимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Чесноков Егор Акимович
Фамилия
Чесноков
Имя
Егор
Отчество
Акимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Ухтубужская волость, Поцепкино
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 78.

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.