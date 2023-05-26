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Черепов Яков Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Черепов Яков Федорович
Фамилия
Черепов
Имя
Яков
Отчество
Федорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривсакий уезд, Николо-Ширская волость, Михайловское
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 78.

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