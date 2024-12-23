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Ховряков Василий Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ховряков Василий Александрович
Фамилия
Ховряков
Имя
Василий
Отчество
Александрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Хмелевка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 77.

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