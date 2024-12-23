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Хохлов Михаил Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Хохлов Михаил Павлович
Фамилия
Хохлов
Имя
Михаил
Отчество
Павлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Ефремовская волость, Ефимово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 77.

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