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Хробостов Ларион Львович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Хробостов Ларион Львович
Фамилия
Хробостов
Имя
Ларион
Отчество
Львович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Королево
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 77.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно
Королево, Кологривский муниципальный район, Костромская область

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