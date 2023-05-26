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Харитонов Флегонт Макарович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Харитонов Флегонт Макарович
Фамилия
Харитонов
Имя
Флегонт
Отчество
Макарович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Макарьевский уезд, Завражная волость, Рябковая
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 77.

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