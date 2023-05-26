Ферапонтов Василий Ферапонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФерапонтов Василий Ферапонтович

Ферапонтов Василий Ферапонтович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ферапонтов Василий Ферапонтович
Фамилия
Ферапонтов
Имя
Василий
Отчество
Ферапонтович
Занятие
запасный рядовой
Адрес
Костромская губерния
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 75.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.