Утюгов Ануфрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУтюгов Ануфрий Андреевич

Утюгов Ануфрий Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Утюгов Ануфрий Андреевич
Фамилия
Утюгов
Имя
Ануфрий
Отчество
Андреевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Хмелевка
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 74.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.