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Тимофеев Аким

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тимофеев Аким
Фамилия
Тимофеев
Имя
Аким
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Илешевская волость, Акатово
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 73.

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