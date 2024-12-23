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Трефилов Иван Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Трефилов Иван Михайлович
Фамилия
Трефилов
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, Дубово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 73.

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