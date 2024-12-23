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Тряпичкин Александр Никитич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тряпичкин Александр Никитич
Фамилия
Тряпичкин
Имя
Александр
Отчество
Никитич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Суховерхово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 73.

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