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Трезвый Кирилл Максимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Трезвый Кирилл Максимович
Фамилия
Трезвый
Имя
Кирилл
Отчество
Максимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, Притыкино
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 73.

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