Танаев Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТанаев Алексей Петрович

Танаев Алексей Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Танаев Алексей Петрович
Фамилия
Танаев
Имя
Алексей
Отчество
Петрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Баковская волость, Текун
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 73.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.