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Тимофеев Павел Герасимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тимофеев Павел Герасимович
Фамилия
Тимофеев
Имя
Павел
Отчество
Герасимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Архангельская волость, Екимово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 73.

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