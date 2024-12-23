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Тихомиров Петр Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тихомиров Петр Павлович
Фамилия
Тихомиров
Имя
Петр
Отчество
Павлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Архангельская волость, Вяльцево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 73.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1868 ст.
Неизвестно
Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область

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