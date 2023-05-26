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Таланкин Василий Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Таланкин Василий Егорович
Фамилия
Таланкин
Имя
Василий
Отчество
Егорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кузьминская волость, Заводская
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 72.

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