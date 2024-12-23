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Тихомиров Иван Евсевьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тихомиров Иван Евсевьевич
Фамилия
Тихомиров
Имя
Иван
Отчество
Евсевьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Георгиевская волость, Георгиевское
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 72.

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