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Тростин Иван Демьянович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тростин Иван Демьянович
Фамилия
Тростин
Имя
Иван
Отчество
Демьянович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Вонюх
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 72.

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