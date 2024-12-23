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Тихомиров Василий Кириллович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тихомиров Василий Кириллович
Фамилия
Тихомиров
Имя
Василий
Отчество
Кириллович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, Дубово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 72.

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