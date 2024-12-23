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Соснин Василий Матвеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соснин Василий Матвеевич
Фамилия
Соснин
Имя
Василий
Отчество
Матвеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Королево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 71.

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