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Смирнов Андрей Максимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Андрей Максимович
Фамилия
Смирнов
Имя
Андрей
Отчество
Максимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Николо-Ширская волость, Ковизино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 70.

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