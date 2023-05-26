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Сахаров Иоанн Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сахаров Иоанн Яковлевич
Фамилия
Сахаров
Имя
Иоанн
Отчество
Яковлевич
Сословие
духовенство
Занятие
священник, Георгиевской ц. земля в Кологривская волость Кологривского у. Костромской губ.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Пустынь Княжья
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 70.

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