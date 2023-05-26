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Соловьев Николай Никифорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соловьев Николай Никифорович
Фамилия
Соловьев
Имя
Николай
Отчество
Никифорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Халбужская волость, Б. Угорь
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 69.

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