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Соловьев Василий Никифорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соловьев Василий Никифорович
Фамилия
Соловьев
Имя
Василий
Отчество
Никифорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Халбужская волость, Б. Угорь
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 69.

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