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Савватиев Никифор Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Савватиев Никифор Андреевич
Фамилия
Савватиев
Имя
Никифор
Отчество
Андреевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд, Янаиха
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 69.

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