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Серов Андрей Малафеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Серов Андрей Малафеевич
Фамилия
Серов
Имя
Андрей
Отчество
Малафеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Ухтубужская волость, Митяево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 69.

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